Laka zarada, laka prevara: Što čeka kripto varalice iz Rijeke, a što njihove žrtve?

Dao je intervju Jutarnjem listu 30. srpnja, u kojem je odbacio sve optužbe, no ni tada nije otkrio svoju lokaciju. Tek četiri mjeseca kasnije policija je uhitila vlasnike propale tvrtke Luku Burazera, njegovu zaručnicu Vedranu Golušin i Eugena Travalju , i to na njihovim kućnim adresama u Rijeci.

Materijalna šteta procijenjena je na najmanje 18,5 milijuna eura. Do sada je evidentirano da je ovim kaznenim djelima oštećeno više stotina građana s područja Primorsko-goranske i drugih županija, a sumnja se da su prevarili najmanje 800 ljudi.

Burazer, Travalja i Golušin optuženi su za prijevaru više stotina građana koji su preko njihove tvrtke investirali u kriptovalute od 2018. do svibnja 2023. Najveći ulozi kretali su se od 200 do 300.000 eura.

'Društvo BitLucky registrirano je u Sudskom registru za niz djelatnosti, no niti jedna od njih nije djelatnost razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta niti skrbnička usluga novčanika. Stoga Društvo BitLucky nije na popisu Hanfe , a s obzirom na to da niti u Sudskom registru kao predmet poslovanja nisu navedene djelatnosti povezane s virtualnom imovinom, nije u djelokrugu Hanfinog nadzora', izvijestili su ranije iz Hanfe.

Ljudi su skloni brzoj zaradi iako o samom načinu na koji se na brzinu ostvaruje ta zarada nemaju stručnih saznanja i na taj način doprinose tome da i sami postanu žrtve prijevara. Od sličnih situacija u mojoj praksi, ova me podsjeća na aferu Forex. Znači, uvijek se radi o trgovanjima koja su legalna, ali široj masi manje poznata , pa su ljudi skloni vjerovati da ulažu u nešto novo i isplativo i može ih se lako zavarati', zaključuje Margetić.

'S obzirom na to da je u kaznenim postupcima ovlašteni tužitelj Državno odvjetništvo, na navedenom tijelu je da utvrđuje i dokazuje je li do prijevare došlo i kako. S obzirom na velik broj potencijalnih oštećenika, teško je predvidjeti koliko će trajati sam istražni postupak, ali zasigurno će biti dugotrajan jer se trebaju ispitati svi oštećenici . Prije govora o obeštećenju oštećenika treba prvo utvrditi eventualnu odgovornost osumnjičenika', napominje odvjetnica Margetić.

Ako se osumnjičenike tereti za kazneno djelo prijevare iz članka 236. Kaznenog zakona, a pri čemu je ostvarena znatna imovinska korist kao kvalificirani oblik počinjenja ovog djela, tada je propisana kazna od jedne do osam godina zatvora.

'Obavljanje djelatnosti koja nije upisana u Sudski registar predstavlja prekršaj sukladno Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti , osim u situacijama kada je sankcioniranje obavljanja neregistrirane djelatnosti regulirano nekim drugim zakonom. S obzirom na to da je Sudski registar javni registar i svatko može izvršiti uvid u njega, na strankama je koje ulaze u pravne odnose da provjere svoje suugovaratelje', kaže nam odvjetnica Ines Margetić.

'Sve više se u građanskim stvarima susrećemo s pitanjima nasljeđivanja kriptovaluta i određivanja bračne stečevine nad digitalnom imovinom, što sve doprinosi stvaranju sudske prakse, ali i edukaciji sudaca. Nebrojeno puta smo istaknuli da ne treba ulagati više nego ste spremni izgubiti, ali očito nije naodmet to i ponoviti.

'Jučer se moglo čuti određene snishodljive komentare i podcjenjivanje u pogledu sposobnosti državnih tijela s tehničke strane obrade ovog predmeta, što je po mom sudu potpuno promašeno jer ista raspolažu kvalitetnim kadrom i tehničkim rješenjima. Digitalna forenzika je jako daleko dogurala, a jedna od osnovnih karakteristika blockchaina je sljedivost, tako da sam uvjeren da će se analitika vrlo kvalitetno odraditi. Kakvi će rezultati biti, to je nemoguće reći', rekao je za tportal Vlaho Hrdalo , odvjetnik i predsjednik UBIK-a.

Prevareni ulagači

Tportal je u svibnju razgovarao s nekoliko ulagača koji su postali žrtva prijevare. Prema dokumentima koji su ranije procurili na društvene mreže, tvrtka je za uloge od 15.000 do 500.000 kuna naplaćivala 'naknade' od 20 do 40 posto, uz što je naplaćivala fee od 500 do 5000 kuna.

'Prošle godine sam preko BitLuckyja dobio isplatu od 50.000 eura te sam nastavio ulagati novac, no sada ne mogu do svojeg uloga, vlasnik se ne javlja, a do preostalih 120.000 eura, koje sam naknadno uložio, ne mogu doći, niti znam što da radim', rekao je za tportal ulagač iz Rijeke.

Na pitanje zašto je uopće odlučio toliko velik iznos dati na upravljanje tvrtki koja na svojim internetskim stranicama nema ni broj telefona za kontakt, niti navodi tko su ljudi koji stoje iza nje, sugovornik je rekao da je odlučio uložiti na temelju preporuke prijatelja, a koji mu se pohvalio impresivnim povratom na ulog nakon samo godinu dana od ulaganja.

Naknade od 20 posto, rekao je za tportal drugi ulagač, naplaćivale su se na sve zarade do 100 posto uloga, a naknada od 40 posto zaračunavala se na iznose prinosa više od sto posto. 'Nije mi bio problem da mi zaračunaju naknadu od 40 posto ako su mi na uloženih deset donijeli 30', ilustrira.

Ostaje pitanje je li ta tvrtka uopće trgovala kriptovalutama ili je riječ o najobičnijoj piramidalnoj shemi u kojoj se stari ulagači isplaćuju novcem prikupljenim od onih novih. 'I ja sam još puno ulagača doveo u tvrtku jer sam za svakog novog dobio dobru proviziju', rekao je u svibnju jedan od ulagača za tportal, što dodatno pobuđuje sumnju da je možda doista riječ o piramidalnoj shemi.