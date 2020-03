U svijetu IT-a posla uvijek ima: ovo su najbolje poslovne prilike ovog tjedna

Cjelokupnu ponudu slobodnih radnih mjesta možete proučiti na portalu MojPosao. Najnovije oglase, vijesti i savjete iz svijeta tržišta rada potražite i na MojPosao LinkedIn profilu

Sedam IT je jedan od vodećih hrvatskih pružatelja informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga. Za njih je organizacijska kultura živjeti, razvijati i širiti vrijednosti: odgovornosti, slobode, povjerenja, kvalitete, suradnje i inovativnosti. U to se možeš uvjeriti prijavom na natječaj za radno mjesto: Sistem inženjer za nadzor IT infrastrukture i usluga (m/ž). Nude ti fleksibilno radno vrijeme, poticajna primanja te edukacije, učenje i razvijanje u timu vrhunskih stručnjaka. Javi im se do 2. travnja.

Callidus Grupa, specijalisti za projektiranje i izvođenje kompleksnih infrastrukturnih ICT rješenja, a u novije vrijeme i kompleksnih IoT rješenja, zapošljavaju Mrežnog administratora /inženjera (m/ž) koji se može pohvaliti s barem dvije godine radnog iskustva na srodnim poslovima, naprednim poznavanjem polja routinga, switchinga, firewall-a i wifi-a te izvrsnim vladanjem engleskim jezikom u govoru i pismu. Prepoznaješ se u tom opisu? Prijavi se na oglas do 28. ožujka.