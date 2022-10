U potrazi ste za novim poslom u IT-ju? Izdvojili smo nekoliko atraktivnih prilika

U suradji s portalom MojPosao donosimo ovotjedni izbor zanimljivih poslovnih oglasa u IT sektoru

Electrocoin, vodeća hrvatska fintech tvrtka za trgovanje kriptovalutama i procesiranje kripto uplata, traži pojačanje. Preciznije, tragaju za Full Stack Python programerom (m/ž). Ukratko, opis posla podrazumijeva 'razvoj proizvoda od ideje do gotovog rješenja, od baze do UX-a', a nude brutto plaću od 12.000 do 15.000 kn za juniora te od 17.000 do 22.000 za mid, interne kripto edukacije, potpuno fleksibilno radno vrijeme, 30 dana godišnjeg... Javi im se najkasnije do 4. studenog.

Ericsson Nikola Tesla Grupa okuplja preko 3500 zaposlenika, većinu iz STEM područja. Kako bi dodatno osnažili svoj zagrebački tim, trenutno zapošljavaju na radnom mjestu: .NET developer (m/ž). Njihova ponuda uključuje priliku za rad u inspirativnom radnom okruženju u kojem možeš razvijati svoju karijeru, godišnje nagrade u skladu s poslovnim uspjehom i individualnim doprinosom, poticajne bonuse, redovite liječničke preglede i fleksibilno radno vrijeme. Svoj životopis im pošalji do 16. listopada.