U pitanju su milijuni: Zašto profesionalne gejmerice zarađuju manje od muških kolega?

Svijet esportova uglavnom čine muškarci, a razlog leži i u problemima koji sežu duboko u gejming kulturu

Ispod njega nalazi se trideset najbolje plaćenih esportaša i svi su, piše Guardian , muškarci. Čak i u drugim igrama, poput Fortnitea, Counter-Strike: Global Offensivea i Call of Dutyja, slika je relativno ista. Prva žena može se pronaći na 367. mjestu , a riječ je o prvakinji Starcrafta 2, Sashi Scarlett Hostyn. Ona je od 2011. zaradila oko 400.000 dolara.

Za razliku od tradicionalnih sportova, esportovi su teoretski ravnopravan teren, no razlike među spolovima su i dalje prisutne.

Naravno, zarade od turnira nisu jedini načini na koje esportaši zarađuju novac, a razlika među spolovima proteže se i na druge aspekte karijere profesionalnih gejmera. Jako mali broj gejmerica za to dobiva mjesečnu plaću.

'Željela sam više od probijanja do uspjeha te uspjeti kao primjer drugim LGBT ženama da slijede moje korake u ovoj profesiji', napisala je u objavi, 'no čini se da se radilo o prevelikom izazovu'.

Girl Gamer esports festival odvija se još od 2017. te im pokušava pružiti iskustvo u kompetitivnim igrama poput League of Legendsa i Valoranta. Organizator Fernando Pereira Vergeu rekao je kako se nada da će ovaj festival jednog dana izgubiti smisao nakon što dovoljno velik broj žena bude igrao na velikim turnirima, no to je 'u dalekoj budućnosti'.

Turniri i manifestacije, premda pozitivan korak naprijed, nisu konačna rješenja, već, riječima kritičara, samo privremena. Riječ je o sistematičnim problemima koje, da bi ih se ispravilo, prvo treba javno iznijeti. Studija iz 2018. tvrdi da su reakcije na ženske momčadi negativne dijelom zato što fanovi vjeruju da su esportovi meritokratski, a oni to očigledno nisu.

Svi moraju pomoći

Svaki potez prema suočavanju s trenutnom situacijom trebao bi početi poboljšanjem zajednica.

'Postoji vrlo velika potreba za stvaranjem pravilnika o ponašanju koji uključuje borbu protiv seksizma, homofobije, rasizma i kastizma', kaže odvjetnica Kruthika N.S. te nastavlja: 'Jako je važno da se ta pravila formiraju u suradnji s ugroženim skupinama.'