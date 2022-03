U 74. godini života preminuo Stephen Wilhite, tvorac popularnog GIF-a

Još 14. ožujka ove godine napustio nas je Stephen Wilhite, najpoznatiji javnosti kao otac popularnog grafičkog formata GIF

Smrt Stephena Wilhitea potvrđena je objavljenom osmrtnicom , a računalni stručnjak preminuo je još 14 ožujka, samo nekoliko dana nakon svog 74. rođendana, i to od posljedica bolesti covid-19.

Današnji GIF praktički je sinonim za kratke ponavljajuće animacije, no njegovi korijeni sežu u vrijeme prije modernog weba kada je služio za prikaz običnih slika. Steve Wilhite počeo je rad na formatu Graphic Interchange Format u ranoj 1986. U to vrijeme on je radio kao programer za Compuserve, prastaru online uslugu koja je služila za online čavrljanje, pregled stanja na burzi i posjećivanje foruma putem starih modema s kojima smo se na internet spajali preko kućnog telefona.



Wilhite je htio riješiti dva ključna problema. Prvi je stvaranje univerzalnog grafičkog formata koji funkcionira na svim tada prisutnim platformama: Appleu, Atariju, Commodoreu, IBM-u i Tandyju. Compuserve je u to doba koristio drugi format za grafiku pod imenom NAPLPS, no Wilhite je bio uvjeren kako se radilo o prekompleksnom sustavu za najširu primjenu. Njegov cilj bio je napraviti format koji radi na svim strojevima.



Wilhite je odlučio zasnovati GIF na protokolu za kompresiju pod imenom Lempel-Ziv-Welch, odnosno LZW. Wilhite je prvu verziju GIF formata završio u svibnju 1987., a Compuserve ga je počeo koristiti svega mjesec dana nakon toga. Ovo je, podsjetimo, bilo dvije godine prije nego što je Sir Tim Berners-Lee objavio svoj World Wide Web projekt i šest godina prije nego što je preglednik Mosaic Internet učinio dostupnim laicima i usputnim korisnicima diljem svijeta.

GIF format je bio izvrstan za prikazivanje logotipa i grafova zato što je bio kompatibilan sa svim računalima i što je možda još bitnije – zato što je mogao biti proziran, što je web dizajnerima dalo zbilja puno manevarskog prostora. Također, mogućnost ubacivanja drugih vrsta informacija u format omogućilo je Netscapeu da 1995. stvori animirani GIF.