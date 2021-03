Twitter će nam olakšati život s objavama, poznato kako nova opcija izgleda

Nova značajka će pored potvrde da je poruka poslana nuditi kratkotrajni vremenski prozor tijekom kojeg će poruka moći biti izbrisana.

Izgleda da je internetom počela kružiti animacija dugo najavljivanog Twitterovog poništavanja slanja objava odnosno značajke 'Undo send'. Prvih se slika animacije domogla poznaza analitičarka Jane Manchun Wong.

Sučelje prikazuje prepoznatljiv dijalog 'Your Tweet was sent' i novu tipku 'Undo'. Tipka 'Undo' ima dvojaku funkciju, uključujući onu statusa slanja koje korisniku pruža priliku da objavu na vrijeme poništi. Primjera radi, sličnu funkciju koristi i Gmail sa mogućnošću poništavanja slanja koja se pojavi nakon slanja tipke 'Send'.