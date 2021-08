Tražite posao u IT-ju? Provjerili smo što se nudi ovaj tjedan

U suradnji s portalom MojPosao donosimo tjedni pregled oglasa

Oni su tim IT stručnjaka fokusiranih na pružanje vrhunskih IT usluga baziranih na cloud tehnologiji. Iznimno su orijentirani prema kupcima, a njihova misija je pružati inovativne IT usluge. Oni su SEDMI ODJEL i svoj tim žele osnažiti DevOps inženjerom (m/ž) s najmanje 2 godine radnog iskustva, koji će dijagnosticirati i rješavati probleme, optimizirati sustav te izrađivati tehnička rješenja. Ako želiš raditi u stabilnoj tvrtki, na internacionalnim projektima, javi im se do 23. kolovoza.



IN2 tim orijentiran na rješenja za financijsku industriju, u središtu fokusa ima upravljanje financijskom imovinom fondova, a snažni su i u razvoju rješenja za riznice banaka i investicijske odjele osiguravajućih kuća. Sada im je potreban još jedan Oracle software developer (m/ž)! Susretljivi su prema tvojim privatnim obvezama, rade na izazovnim i značajnim projektima, kontinuirano brinu o tvom razvoju, nude fleksibilne uvjete rada… Ako želiš doznati više, javi im se do 26. kolovoza.



Ujedinjeni narodi zapošljavaju nove kolegice/kolege u New Yorku, i to na poziciji: Information Systems Officer (SAP Technical development and Integration) (m/ž). Zainteresirani kandidati moraju posjedovati najmanje 5 godina radnog iskustva u planiranju, projektiranju, razvoju, implementaciji i održavanju ERP informacijskih sustava u SAP okruženju i tečno govoriti engleski jezik. Rok za prijavu na oglas ističe 4. rujna.