Tražite posao? Pogledajte što se nudi ovaj tjedan i uz kakve beneficije

Portal MojPosao i ovog tjedna donosi atraktivne IT poslovne prilike

Atos je globalni lider u području digitalne transformacije,sa 105 tisuća zaposlenika i godišnjim prihodom većim od 11 milijardi eura. Europski je lider u području kibernetičke sigurnosti. Predvodnik u dekarbonizacijskim uslugama i proizvodima, Atos se zalaže za sigurno i dekarbonizirano digitalno poslovanje svojih klijenata. Atos u Hrvatskoj je nositelj certifikata Great Place To Work, svjetskog priznanja za najbolje poslodavce u kojem odlučujuću ulogu ima mišljenje zaposlenika. Certifikat su dobili drugu godinu za redom kao jedini iz Hrvatske. Zbog razvoja poslovanja, novih projekata i potrebe za kreiranjem većeg broja timova traže: Frontend Developer (m/ž), Senior Backend Cloud Developer (m/ž), Senior Frontend Cloud Developer (m/ž), Backend Developer (m/ž), Senior SAP Konzultanta (m/ž). Nude rad za vodećeg globalnog IT System integratora, rad na najsuvremenijim tehnologijama i velikim projektima, stručno usavršavanje i profesionalni razvoj, rad u internacionalnim timovima i projektima, kontinuiranu edukaciju i certifikaciju, klizno radno vrijeme, sustav nagrađivanja inovativnosti i proaktivnosti, dodatno i dopunsko zdravstveno osiguranje te Multisport karticu. Svi oglasi su za područje Zagreba i možete se prijaviti do 19. kolovoza.

Sveučilište u Zagrebu – Sveučilišni računarski centar traži Java programer/developer (m/ž). Želiš li sudjelovati u unapređenju hrvatskog visokog obrazovanja i znanosti, ali i društva u cjelini? Važno ti je raditi s najnovijim tehnologijama i surađivati s vrhunskim stručnjacima iz ICT sektora? Sveučilište traži timskog igrača koji će aktivno sudjelovati u razvoju i održavanju web, desktop i serverskih aplikacija, raditi pritom na Java platformi i relacijskim bazama podataka. Traže osobu na neodređeno vrijeme na radnom mjestu Informatičar – voditelj projekata. Nude rad s aktualnim i zanimljivim tehnologijama i alatima (Java, Spring framework, SpringBoot, Maven, GitLab, Jenkins, Jira itd.), rad na zanimljivim i izazovnim projektima i složenim informacijskim sustavima, mogućnosti dodatnog usavršavanja i napredovanja, iskusan i stručan tim s velikim kapacitetom odgovaranja na tvoja pitanja u uhodavanju, inicijative usmjerene na tvoje zdravlje i dobrobit, minimalno 27 dana godišnjeg odmora i poštivanje tvojeg slobodnog vremena, transparentan sustav prepoznavanja i nagrađivanja tvog doprinosa, plaću od 8.490,00 kn neto (+ prijevoz i ostali propisani i/ili motivacijski dodaci na plaću). Na oglas se možeš javiti do 11. kolovoza.