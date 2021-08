Google prelomio: Stižu loše vijesti za vlasnike starih Android uređaja

Ako vaš uređaj koristi Android 2.3.7 ili stariji, na njemu se više nećete moći prijaviti na Google račun

Kako bismo stavili stvari u perspektivu, uzmimo u obzir da su ugroženi uređaji izašli prije skoro deset godina, no s obzirom da trenutno postoji preko tri milijarde aktivnih Androida, ove će promjene utjecati na veći broj ljudi - one koji se drže starijih tehnologija i one koji si ne mogu priuštiti kupnju novijih smartfona.

Ako imate uređaj sa instaliranim Androidom 2.3.7 nakon 27. rujna, i dalje ćete moći koristiti neke Googleove usluge ako ste prijavljeni putem preglednika.

Svi smartfoni koji na sebi imaju Android 3.0 moći će se normalno prijaviti na Google račun, što znači da ako vaš stari smartfon podržava nadogradnju softvera, uskoro bi moglo biti pravo vrijeme da ju i napravite.