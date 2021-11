Tražite novi posao? Imamo popis oglasa koje vrijedi pogledati

U suradnji s portalom Moj posao donosimo popis atraktivnih aktualnih oglasa u IT sektoru

Tvrtka Mangonel gradi, integrira i podržava Enterprise i Consumer softver. I zapošljava na radnom mjestu JavaScript Frontend Developer (m/ž)! Iskoristi priliku i pridruži se timu nadarenih programera koji razvijaju nova rješenja, odnosno značajke proizvoda uspješnih klijenata. Svakodnevno ćeš koristiti najnovije tehnologije, a kompanija ti nudi i ugodnu radnu okolinu, mogućnost rada od kuće i profesionalni rast i razvoj. Rok za prijavu na oglas ističe 4. studenog.



Snalaziš se u WordPressu kao riba u vodi? Odlično barataš programima: Adobe Dreamweaver (.html), Adobe Illustrator/InDesign, Adobe Premiere (video), Adobe Photoshop? Poznaješ social kanale (Facebook, Instagram, Linkedin)? Say no more! Javi se na oglas za Web dizajnera (m/ž) i postani dio tima tvrtke Elektronički računi! Agencijsko iskustvo je plus, nude ti mogućnost stalnog posla i početnu plaću od 6.000 – 6.500 kuna neto, a na oglas se možeš javiti do 5. studenog.