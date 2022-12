Tražite nešto za igrati na PlayStationu 5? Ovo su naslovi koji u prosincu dolaze na PlayStation Plus Extra i Premium

Ovo su sve igre koje Sony dodaje u kolekciju PlayStation Plus tijekom zadnjeg mjeseca 2022.

Zbirka igara za PlayStation 5 prepuna je izvrsnih naslova za apsolutno svačiji ukus. PlayStation je dom hvaljenih ekskluziva poput God of War Ragnaroka i Horizon Forbidden Westa, no stvar je u tome što prosječan igrač ima skoro previše izbora po pitanju toga što želi igrati. Za sve neizbirljive tu je pretplata PlayStation Plus Extra ili Premium koja, slično kao Microsoftov Xbox Game Pass, korisnicima pruža mogućnost preuzimanja velikog broja PlayStation igara za relatvno prihvatljivu mjesečnu naknadu.