Tražite dobru videoigru za vikend? Ugrabite ovu lovačku igru i hrpu klasičnih arkada potpuno besplatno

Najnovija ponuda besplatnih igara iz Epica ovog tjedna, doduše, obuhvaća samo jedan naslov koji će, s druge strane, jako razveseliti obožavatelje simulacija lova

thehunter: Call of the Wild, kojeg se može preuzeti besplatno sve do 2. prosinca lovačka je igra smještena u otvoren svijet. Igrači mogu igrati sami ili u suradnji s prijateljem. Na raspolagnju su im različita oružja koja imaju, riječima autora, vrlo realističnu fiziku projektila'. Uzmite i to u obzir ako se nećkate oko preuzimanja.