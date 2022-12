Tko želi gledati serije s oglasima? Pogledajte kako je prošla Netflixova nova jeftinija pretplatnička opcija

Nove korisnike Netflixa ne privlači jeftina opcija gledanja serija s oglasima pa su spremni izdvojiti i više novca kako bi neometano mogli uživati u željenim sadržajima

Samo devet posto novih pretplatnika streaming servisa Netflix u SAD-u se prošli mjesec odlučilo za novu, nešto jeftiniju, pretplatničku opciju na kojoj se prikazuju i oglasi. Pretplatu s oglasima je pak u konkurentskom HBO-u odabralo 15 posto novih korisnika kad je ta opcije uvedena u 2021. godini, pokazuju podaci analitičke tvrtke Antenna

Netlix je novi osnovni pretplatnički plan s oglasima (Basic with Ads) po cijeni od 6,99 dolara uveo 3. studenog. Za pretplatu bez oglasa korisnici pak moraju izdvojiti 9,99 i 19,99 dolara mjesečno, piše The Verge.

Kako piše Digiday, Netflix je oglašivačima navodno morao vratiti novac, nakon što nije uspio dosegnuti planiranu gledanost od 20 posto. Činjenica da je samo devet posto novih korisnika odabralo opciju s oglasima ukazuje na to da je novi hibridni model startao loše, no to ne znači da se vremenom neće postati popularniji.