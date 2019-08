Koji je bolji - Samsung Galaxy Note 10 Plus ili Huawei P30 Pro?

Tražite veliki pametni telefon s operativnim sustavom Android, ali ne možete si priuštiti dva uređaja odjednom? Pogledajte pregled mogućnosti koje nude perjanice iz Južne Koreje i Kine

Samsungov Galaxy Note 10 Plus dolazi s Qualcommovim procesorom Snapdragon 855, 12 gigabajta RAM-a i do 512 GB memorije, što bi trebala biti jača konfiguracija od one koju nudi Huawei P30 Pro s procesorom Kirin 980. Ipak, u oba slučaja riječ je o moćnim procesorima, s minimalnim razlikama u performansama na svakodnevnoj razini.

Oba smartfona odlično izgledaju, staklenih kućišta i zaslona gotovo bez obruba. Ako vam se ne sviđa zubić na zaslonu moguće je kako će vam više odgovarati okrugli izrez na Noteu 10 Plus. No, zubić na P30 Pro je mali i nenametljiv.

Oba modela dolaze u izdanjima raznih boja, a P30 Pro i dalje ima 3,5-milimetarski audio ulaz za slušalice, za razliku od Samsungovog pametnog telefona. Preporučljivo je da za oba nabavite zaštitne futrole, iako se Note 10 Plus čini nešto krhkijim.