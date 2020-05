Naughty Dog i Sony su službeno izbacili najnoviji foršpan za The Last of Us, usput najavivši da će igra biti prevedena na i hrvatski jezik

PlayStation je objavio novi foršpan za nastavak hvaljene post apokaliptične akcijske avanture The Last of Us Part II. Drugi nasavak TLoU je dugo očekivana ekskluziva za PlayStation 4 koja će, podsjećamo, izaći 19. lipnja. Jedan dodatni razlog za veselje imaju i hrvatski gejmeri koji će igru moći zaigrati u lokaliziranoj verziji. Joel i Ellie možda neće progovoriti hrvatski, no sve ostalo, uključujući izbornike i titlove, bit će na lokalizirano.