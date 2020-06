Tehnologijom protiv pandemije: Hoće li NBA košarkaši igrati s pametnim prstenima za otkrivanje ranih simptoma Covida-19?

Pametni prsteni otporni su na vodu, izrađeni su sa stilom i, što je najvažnije, mogli bi spasiti živote igrača na terenu. Njihova upotreba trebala bi biti na dobrovoljnoj bazi

Nakon dugih mjeseci stanke sportska se događanja polako vraćaju u normalu. Dok se u NBA pregovara o ponovnom pokretanju sezone 30. srpnja u Disney Worldu kraj Orlanda, detalji o tome kako bi to moglo izgledati tu i tamo procure u javnost.

Ne samo da izgledaju kul, Oura prsteni se od drugih razlikuju onime što se krije unutra. Prema studiji Instituta za neuroznanost Sveučilišta Zapadna Virdžinija, kombinacija fizioloških podataka, snimljenih pomoću senzora u prstenu, i njegove digitalne platforme, navodno uočava rane simptome Covida-19 tri dana unaprijed, i to s 90-postotnom sigurnošću.

Izrađen od titana, prsten Oura druge generacije otporan je na vodu, ovisno o veličini teži samo četiri do šest grama i uz jedno punjenje može trajati do sedam dana. Dovoljno je 80 minuta da se njegove induktivne pločice bežično napune do kraja.

Ovi prsteni ponašaju se poput fitnes traka ili navlaka koje se nose na zglobovima ili oko prsa. Ne smetaju pa se bez problema mogu nositi 24 sata dnevno, a u sebi pohranjuju podatke unazad šest tjedana. Studija je testirala mogućnosti prstena na 600 zdravstvenih radnika, a sad se širi na više tisuća sudionika.