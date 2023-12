Tehnologija stoljećima ispred vremena: Ovo su genijalni izumi koje i danas koristimo

Naime, kako stoji u odličnom pregledu takvih dostignuća objavljenom na portalu Big Think , o tehnološkom napretku volimo razmišljati kao o postepenom i linearnom procesu, što nije uvijek slučaj.

Pritom, ako je i prolazilo dugo vrijeme do 'obnove', problem je više bio u nedostatku izvornih uputa nego u nesposobnosti kasnijih pokoljenja. Na isti način, piše Big Think, ono što je stvoreno u davnini nije plod genijalnosti jednog čovjeka izvan utjecaja okoline, nego dio kulture i civilizacije u kojoj su izumitelji živjeli i radili.

S druge strane, ne može se reći ni da takvi predmeti ili procesi nadmašuju današnje. Neki od njih – Big Think navodi rimski beton kao primjer – dugo su vremena bili zaboravljeni, a onda u novije doba ponovo stvoreni, pa i unaprijeđeni.

Najvjerojatniji kandidat je petrolej, jer za barut se nije znalo na tom području do 14. stoljeća, a sumpor nije tako razarajući. Ono što je doista impresivno nije svojstvo nemogućnosti gašenja, nego ispaljivanje plamenih kugli. Do danas nije otkriveno kojim sredstvom su branitelji Konstantinopola mogli lansirati svoje tajno oružje dovoljno daleko da bi pogodili brodove udaljene stotine metara od kopna ili u pomorskim bitkama brodova.

Kad je flota Omejidskog Kalifata opsjedala Konstantinopol 674., njihovi brodovi bili su pogođeni plamtećim kuglama. U početku nisu bili zabrinuti, vatra je već bila uobičajeno oružje u takvim prilikama, ali onda su otkrili da je ne mogu ugasiti. Gorjelo je čak i more oko brodova. Bila je riječ o strašnom izumu koji su zvali raznim imenima, a ono najpoznatije je 'grčka vatra'. Recept za nju nije sačuvan, ali povjesničari smatraju da je riječ o mješavini u kojoj su bili petrolej ili sumpor ili barut.

Kako se navodi na Big Thinku, pokušaj repliciranja iz 2021. došao je do zaključka da se radi o 'kreaciji genija koji je kombinirao cikluse iz babilonske astronomije, matematike izučavane na Platonovoj Akademiji i astronomskih teorija stare Grčke'. Njime su se mogli računati eliptična orbita Mjeseca i kretanja oko Sunca, pojava Mjesečevih mijena, kretanje planeta, ciklusi između Olimpijskih igara i još mnoštvo stvari.

Svojedobno se smatralo da je mehanizam, star više od 2200 godina, radio kao neka vrsta drevnog računala. No danas je općenito prihvaćena teza da je riječ o nekoj vrsti mjerača vremena, modelu Sunčevog sustava kojim se može računati i pratiti vrijeme. Detaljna istraživanja otkrila su njegovu iznimnu složenost.

Tko je gledao posljednji nastavak sage o Indiani Jonesu , dobio je neku ideju o čemu se radi, no ondje je cijela priča holivudizirana. Ali ona stvarna dovoljno je impresivna. Riječ je o mehanizmu nađenom uz obale grčkog otočića Antikitere, smještenog nedaleko od Krete. Otkriven je 1901. u olupini potonulog broda, u sanduku punom različitih dijelova. Izvorni predmet je u jako lošem stanju i nije kompletiran, ali se pretpostavlja da se sastojao od 37 brončanih zupčanika u drvenoj kutiji. Original, s pokušajima rekonstrukcije, danas se može vidjeti u Nacionalnom arheološkom muzeju u Ateni .

Mačevi napravljeni od čelika iz Damaska potječu s Bliskog istoka, a nastali su u 9. stoljeću i bili poznati i po izgledu i po izdržljivosti. Bili su višestruko oštriji i snažniji od zapadnjačkih mačeva korištenih u križarskim ratovima. Ime se ne odnosi samo na sirijski glavni grad, nego je izvedenica iz arapske riječi za vodu, zbog njihove površine koja je podsjećala na nju, a stvorena je jedinstvenim kovačkim procesom. U tom postupku pločice čelika zvanog wootz, koji potječe iz Indije, Šri Lanke i Irana, topljene su s ugljenom i potom se lagano hladile.

Potražnja za tim čelikom bila je stoljećima vrlo visoka, ali je prestala izumom vatrenog oružja. Zanimanje je ponovo oživio američki metalurg C.S. Smith sudjelujući u projektu Manhattan za proizvodnju prve atomske bombe. Problem je bio to što wootz više nije dostupan. Od šezdesetih godina prošlog stoljeća razni istraživači počeli su isprobavati nove kovačke tehnike kojima bi postigli slične rezultate, no do danas nisu sasvim uspjeli, osim što je studija iz 2018. najavila mogućnost dodavanja vanadija kao jednu od opcija.

Houfeng Didong Yi, prvi seizmograf