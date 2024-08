'Svijet financija dramatično se mijenja, zato želimo progovoriti o ovim temama'

Kako ocjenjujete razvoj tech sektora u Hrvatskoj u proteklih nekoliko godina, investicijsku klimu, ali i krizu koja je pogodila IT sektor?

U zadnjih nekoliko godina sve je više investicijskih aktivnosti. Kako kod startupa, tako i kod zrelijih kompanija. Pokrivamo temu M&A, tj. strateško spajanje i akvizicije. Nju su CFO-ovi istaknuli kao izrazito važnu, a mi slušamo svoju publiku.

Razvoj tech sektora u Hrvatskoj je solidan. Investicijska klima je nešto bolja nego prije nekoliko godina, ali i dalje smo u povojima u odnosu na razvijenija društva.

Na čemu trenutno Farseer radi? Koje biste projekte istaknuli unatrag godinu dana?

Najbitnija stvar na kojoj radi R&D tim je razvoj nove verzije in-memory baze. Ali živahno je na svim frontama. Podižemo inbound marketing i upravo smo jučer lansirali novi web. Organiziramo evente, educiramo partnere iz drugih zemalja, implementiramo enterprise projekte… Nije nam dosadno.

Trenutno nas je 30, a zadnjih mjeseci pridružilo nam se sedmero novih zaposlenika. Uvijek je zahtjevno naći dobre ljude, ali mi smo našli dobre ljude. Najbolje ljude. Shvatili smo da su stav i karakter puno bitniji od CV-ja, pogotovo za mlađe. Farseerova ekipa puno radi, međusobno se podržava i nikad ne odustaje.

Ako pogledam proizvod unatrag godinu dana, napravili smo čudo. Tehnološka smo kompanija i moramo razvijati inovativnu tehnologiju. Velik uspjeh je biti u ringu s velikim globalnim rješenjima koja imaju beskrajno više novca i ostalih resursa. U proteklih godinu dana opet smo uvršteni među najbolja globalna rješenja za planiranje treće generacije. 'Third gen FP&A guide' donio nam je interes međunarodnih klijenata, ali i ozbiljnu ponudu za akviziciju.

Naši klijenti su srednje velike i velike tvrtke koje imaju izazove u planiranju i izvještavanju. Trenutno smo fokusirani na regiju CEE (Central East Europe). Imamo preko 50 klijenata.

Kakva je onda bila 2023. za Farseer, a na što se fokusirate u ovoj godini? Gdje se vidite u sljedećih pet godina?

Prošla godina bila je stvarno dobra. Rasli smo preko 120 posto s prihodima i jako unaprijedili proizvod. Očekujemo snažan finiš godine i opet troznamenkasti postotni rast. Cilj nam je za šest do devet mjeseci pustiti u produkciju novu verziju in-memory baze Rama. Farseer već ima sjajne performanse, ali s novom generacijom tehnologije bit će puno više knock-outa u ringu s konkurencijom.

Za pet godina planiramo biti u Gartnerovu kvadrantu kao jedno od dominantnih rješenja za integrirano planiranje i izvještavanje. Imamo partnere u Belgiji, Njemačkoj, Austriji, Češkoj, Srbiji i Ukrajini. U sljedećih šest mjeseci bit ćemo fokusirani na CEE kako bismo pomogli partnerima da razviju biznis.

S kakvim ste se izazovima suočili u 2024. godini? Kako na njih odgovarate?

Najveći izazov je to što su velike kompanije usporile s investicijama. Ganjamo rast i nama se žuri, ali našim klijentima uglavnom ne. I to je realnost s kojom se moramo nositi. Opreznija i sporija nabavka softvera donosi duže prodajne cikluse, ali nama daje i konkurentsku prednost. Klijenti danas očekuju više za svoj novac, kako kroz proces nabavke, tako i tijekom ili nakon implementacije. Jednostavno idemo above and beyond. Takav stav nećete dobiti od velikog globalnog vendora.