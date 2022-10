Svemu dođe kraj: Naša galaksija je okružena ogromnim grobljem mrtvih zvijezda

Najnoviji model mrtvih zvijezda donosi niz zanimljivih pretpostavki, uključujući onu da se u našem kozmičkom sučelju skriva minimalno jedna neutronska zvijezda ili crna rupa

Problem je to što je neutronske zvijezde i crne rupe jako teško otkriti. Neutronske zvijezde imaju promjer od oko petnaest kilometara te, osim ako su im magnetski polovi poravnani tako da ih možemo prepoznati kao pulsare, ostaju nevidljivi. Zvjezdane su crne rupe, u drugu ruku, još manje te ne odašilju svjetlo - štoviše, one ga usisavaju. Neke izgledaju kao minijaturni kvazari te proždiru masu susjednih zvijezda, no većinu možemo vidjeti samo ako se nekim slučajem nađu između nas i neke udaljenije zvijezde, pa ih uspijemo otkriti zahvaljujući fenomenu gravitacijskih mikroleća.

Do danas nismo uspjeli promotriti dovoljno tih svemirskih ostataka da bismo stvorili neku mapu njihovih lokacija, no nedavna studija objavljena u Monthly Notices of the Royal Astronomical Society napravila je model da bismo ih mogli pronaći. Do otkrića su znanstvenici došli promatranjem rasporeda zvijezda u našoj galaksiji te simulirali kako bi na ostatke zvijezda mogle utjecati zvjezdane interakcije. S obzirom na to da su te 'mrtve zvijezde' u pravilu starije od onih živih, one imaju više vremena za dolazak u nove orbitalne putove.