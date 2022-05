Svakako isprobajte: Evo kako možete koristiti reakcije emojijima u WhatsAppu, Signalu i Telegramu

Pokazat ćemo kako možete koristiti brze emoji reakcije u tri najpopularnije aplikacije za digitalno dopisivanje

WhatsApp

WhatsApp je posljednja u nizu aplikacija koje su se domogle mogućnosti reagiranja emojijem na poruke. Kako biste i vi počeli reagirati na smiješne ili tužne poruke vaših sugovornika, prvo morate nadograditi aplikaciju na najnoviju verziju. To radite preko izbornika u Appleovom App Storeu ili Google Storeu, objašnjava The Next Web.

Nakon što ste odradili ažuriranje, značajku koristite tako da prvo učitate WhatsApp i nakon toga birate razgovor. U razgovoru dugim pritiskom prsta držite poruku na koju želite reagirati i dobit ćete izbornik u kojem možete izabrati jedan od trenutno šest dostupnih emojija.

Ako koristite WhatsApp na stolnom računalu, samo povucite mišem iznad poruke i pokraj nje biste trebali vidjeti ikoncu s emojijem koju ćete kliknuti i dobiti izbornik za reakciju.

WhatsApp u usporedbi s Telegramom i Signalom

Telegram i Signal su već odavno ubacili opciju za reagiranje pomoću emojija. U obje je aplikacije proces identičan - pritisnite dugo na poruku i iskočit će izbornik sa reakcijama. Ono što dobijete je veći izbor emojija od WhatsAppa. Telegram, recimo, nudi 16 emojija, dok Signal nudi sve postojeće emojije.

Inače, WhatsApp uz nove emojije donosi i opciju izrade većih grupa sa 512 članova, kao i slanja te primanja datoteka do 2 GB.