Sutra nam stiže Samsung Galaxy Note 10 - evo što o njemu znamo

Samsung će sutra predstaviti svoj najveći flagship uređaj godine. Evo što sve znamo o ovogodišnjoj iteraciji ikoničkog Galaxy Notea

Nakon hrpe (neslužbenih) fotografija uređaja, nebrojenih najava i špekulacija, konačno ćemo saznati što krije ovogodišnji Samsungov Galaxy Note. Galaxy Note 10 će, podsjetimo, 7. kolovoza biti službeno predstavljen u New Yorku u sklopu događaja Galaxy Unpacked koji će se održati u 16:00 po lokalnom vremenu, odnosno u 22:00 ako predstavljanje pratite uživo u Hrvatskoj. Evo što sve (mislimo da) znamo o novom Galaxy Noteu 10. Glavna zvijezda događaja S obzirom da na službenoj stranici vidimo S Pen, vrlo je izvjesno da će glavna zvijezda popodneva (ili večeri) biti Galaxy Note 10, najnoviji u seriji Samsungovih mobilnih uređaja s velikim ekranom i stylus olovkom. Dok Galaxy S serija puca na standardnog korisnika, Galaxy Note je Samsungov mig onima koji traže još više - tehnološkim sladokuscima sklonima eksperimentalnim značajkama i nerijetko disproporcionalno moćnom hardveru. Što se samog uređaja tiče, šuška se da će ovogodišnji Note doći u dvije do četiri verzije. Prvi na listi je nešto manji smartfon s ekranom od 6.3 inča, drugi je pojačani Note 10 Plus koji će imati 6.8-inčni prikaz (usporedbe radi, S10 i iPhone XR imaju ekran od 6.1 inča). Ako je ova glasina istinita, to znači da će ovogodišnji 'mali' Note biti manji od prošlogodišnjeg koji je imao dijagonalu ekrana od 6.4 inča. Oba smartfona stižu sa Infinity-O prikazima karakterističnim po tankim rubovima i ovalnim izrezom za kameru smještenom na gornjem dijelu ekrana, prenosi The Verge.

Što se pogona tiče, oba nova Galaxy Notea tjerat će Qualcommov Snapdragon 855 (ili njegov ekvivalent u EU), s time da će veći Note 10 Plus imati suklano pojačan hardver i nekoliko ključnih značajki koje bi kupce mogle ponukati da daju malo više novca za skuplji model. Ako pitate insajdere koji su progovorili za WinFuture, reći će vam da će Note 10 imati bateriju od 3.500 mAh, bežično punjenje od 12W, 8 GB RAM-a i 256 GB prostora, s time da zapremninu ovog puta nećemo moći povećavati microSD karticama. Luksuzniji Note 10 Plus bi trebao imati nešto jaču bateriju od 4.300 mAh, bežično punjenje od 20 W, super brzo punjenje do 45 W (ako koristite USB-C), 12 GB RAM-a i 256 GB prostora koje, za razliku od Notea 10, možete proširivati putem MicroSD kartice. Note 10 Plus također će biti opremljen ToF senzorom za bolje sefi fotografije i pojačane značajke proširene stvarnosti, premda postoji šansa da će Samsung predstaviti neku novu do sada nepoznatu primjenu ovih alata. Bolja olovka Galaxy Note nije Galaxy Note bez S Pena. Ovogodišnja verzija popularnog stylusa podržavat će neku vrstu gestikulacije pomoću kojih ćemo telefonom moći upravljati pomoću S Pena i to bez dodirivanja ekrana. Nemamo ideje kako će S Pen to moći napraviti (ili koliko će cijela stvar imati smisla), no garantiramo vam da će Samsung značajke demonstrirati tijekom prezentacije.