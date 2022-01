Stručnjak o preko 2200 potencijalno opasnih asteroida: Asteroidi se dobro prate, opasni su oni koje još nismo otkrili

Sigurni smo 99 posto da nas asteroidi neće ugroziti u narednih sto godina, kazao je astronom Anto Radonić

'Trenutno je preko 2200 potencijalno opasnih asteroida. Ali 99 posto smo sigurni da nas neće ugroziti u narednih sto godina. Asteroidi se dobro prate, opasni su oni koje još nismo otkrili', rekao je astronom Ante Radonić za N1.

NASA će u rujnu namjerno zabiti letjelicu u jedan asteroid.

'Da, očekujemo prvi takav pokus koji treba dokazati da smo spremni promijeniti stazu jednog asteroida. Moramo biti sposobni jednog dana pogoditi asteroid i promijeniti putanju. Zemlja zapravo nema nikakvu mogućnost obrane od asteroida. Krajnje je vrijeme da se uhvatimo u koštac s time. Ako otkrijemo opasan asteroid, treba nam nekoliko godina da bismo se pripremili', kazao je Radonić.

Najveći misterij u fizici

O tome što nas još čeka u 2022. godini kad su u pitanju svemirska postignuća govorio je i hrvatski astrofizičar koji vodi izgradnju jednog od najvećih teleskopa na Zemlji, Željko Ivezić. Riječ je o zvjezdarnici koja se gradi u čileanskim planinama.

'Nadamo se završiti konstrukciju za dvije godine, tada krećemo sa snimanjem neba. Ove godine trebamo završiti integraciju teleskopa, treba integrirati kameretu, to će biti najveća kamera na svijetu. Dosta je posla. Nadamo se da ćemo za dvije, dvije i pol godine krenuti s normalnim promatranjem neba. Naš prvi projekt koji ćemo početi na toj zvjezdarnici trajat će 10 godina, glavni je cilj snimiti tisuću puta cijelo nebo vidljivo iz Čilea. To će biti najbolja mapa neba, moći ćemo vidjeti promjene na nebu. Podaci će biti toliko ogromni da će omogućiti tisuće projekata. Jedan je testiranje Einsteinove teorije gravitacije, a testirat ćemo je u kontekstu ubrzanog širenja svemira i tzv. tamne energije. To je najveći misterij u fizici, nadamo se da ćemo rubnim mjerenjima pomoći rasvijetliti misterij zašto se svemir ubrzano širi. Je li to misteriozni fluid koji smo nazvali tamna energija ili je možda problem u teoriji gravitacije', rekao je Ivezić.

Ima li života u svemiru?

'Statistički, gotovo sigurno da ima života. Malo je vjerojatno da su se od svih planeta samo na jednom tako pogodile kemija i biologija. Međutim za sada još nemamo direktnog dokaza za život na nekom drugom planetu. I to bi se moglo promijeniti dolaskom novih teleskopa', rekao je Ivezić.