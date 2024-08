Što stoji iza Googleove odgode ukidanja kolačića trećih strana? 'To je zatišje, slijedi razdoblje neizvjesnosti'

Google je nedavno poništio dugo najavljivano ukidanje kolačića trećih strana. Što to znači za digitalnu industriju i ogroman broj korisnika web preglednika Chrome i Googleovih servisa diljem svijeta?

Kako se čini, došli su do sljedećeg zaključka: kreira li Google novi sustav koji će potpuno zamijeniti postojeće mjerenje, praćenje i označavanje korisnika online, to bi mu moglo dati monopol jer je vlasnik najkorištenijeg internetskog preglednika na svijetu.

Od prvih Googleovih najava ukidanja kolačića treće strane tvrtke su se počele fokusirati na prikupljanje podataka izravno od svojih posjetitelja i korisnika. To se i dalje čini kao daleko najrazumnija taktika jer je naivno očekivati da će korisnici masovno pristati na praćenje kad im Google ponudi izbor, kako god on izgledao.

Ističe također da su glavne primjedbe britanskog regulatornog tijela Competition and Markets Authority (CMA) bile fokusirane na moguće jačanje Googleovog tržišnog položaja nakon Privacy Sandboxa. U tom kontekstu, zaokret u strategiji i ne čudi toliko.

Drugo suđenje, o Googleovu dijelu poslovanja vezanom uz oglašivačke tehnologije, trebalo bi početi u rujnu ove godine. Pleše ocjenjuje da je to još jedan pokazatelj smjera u kojem se američko ministarstvo pravosuđa i sudovi u SAD-u namjeravaju kretati kad su u pitanju Google i tržišno natjecanje.

Google je posljednjih godina pod ogromnim pritiskom s nekoliko strana, od velikih antitrust tužbi, problema s autorskim pravima, pa sve do problema oko zaštite privatnosti.

Prilika za prilagodbu

Ako ništa drugo, industrija digitalnog marketinga imat će sad nešto više vremena za stratešku i tehnološku prilagodbu na nove regulative. Hoće li to doista učiniti, ostaje vidjeti.

'Da se ovo nije dogodilo, industrija bi, iako relativno tromo i većinski u očekivanju poteza BigTech igrača, ipak konkretnije nastavila s testiranjem novih načina identifikacije korisnika u okruženju bez kolačića. Tu, naravno, prednjači Privacy Sandbox s vrlo upitnom efikasnošću, a slijede ga alternativne identifikacijske tehnologije i utilizacija podataka izravno dobivenih od korisnika.

Kombinacija ta tri mehanizma najbolji je kandidat za relativno uspješnu zamjenu za kolačiće, tako da mislim da bi bez ove vijesti industrija nastavila ulagati više resursa u taj smjer. Ovako je to upitno', istaknuo je Pleše.

Google će sad vjerojatno pokušati naći jednostavniji način da zadovolji regulatore te smanji pritisak industrije i vlasti koja, sudeći po slučajevima u SAD-u, ozbiljno pristupa mogućem razbijanju monopolističkog modela u mnogim područjima interneta koje Google koristi već desetljećima.

Industrija može makar malo odahnuti jer kolačići neće u potpunosti nestati krajem prvog tromjesečja 2025. godine bez jasne i učinkovite alternative. 'To nam daje malo više vremena za prilagodbu strategija, a one moraju stavljati više fokusa na podatke dobivene izravno od korisnika i njihovu utilizaciju, neovisno o deprecijaciji kolačića', naveo je Pleše.

Nije sjajna vijest za zaštitu privatnosti

Dodao je kako mu nije jasno odakle hrabrost većini industrije da svoje poslovanje bazira na podacima treće strane o njihovim korisnicima.

'To je kao da ženi za godišnjicu ne kupujete poklon na temelju svog odnosa s njom, već se oslanjate na tetu u dućanu. Nije baš pametna dugoročna strategija. Da, teta u dućanu može pomoći i ne treba je zanemariti, ali nemojte da vam brak ovisi o njoj', slikovito je opisao Pleše.

Iako su u srži problema, za korisnike se situacija neće puno promijeniti. Međutim do odobrenja regulatora još je dug put, a nije ni poznato kako će točno ta privola izgledati te kakve će tehnološke i pravne značajke imati.

'Mislim da za krajnjeg korisnika taj 'odabir' ne bi trebao biti prekompliciran. Ali kako god izgledao, bit će to prebacivanje odgovornosti na same korisnike.

Hoće li to biti pametan potez, ovisi o postotku onih koji će objeručke prihvatiti to da se ništa u njihovom surfanju Chromeom ne mijenja. Koji će to postotak biti, sada možemo samo špekulirati. Doduše, ne treba slijepo vjerovati da će svi samo kliknuti - slažem se, jer mogli bi se ozbiljno iznenaditi. Ne zaboravimo da je consent rate u iOS-u tek prosječnih 30 posto za relativno sličnu situaciju', upozorio je Pleše.

Za zaštitu privatnosti općenito ovo nije sjajna vijest jer regulatori inicijalno nisu zamislili da se odgovornost za upravljanje podacima na otvorenom webu jednostavnom privolom prebaci na korisnika.