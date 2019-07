Što je to akronim TFW i čemu on točno služi?

Otkrivamo što se točno krije iza akronima koji se koristi na brojnim internetskim okupljalištima poput Facebooka i Reddita

TFW je internetski termin i skraćenica od 'that feel when' (onaj osjećaj kada...). Njegova namjena je povezati kontekst poruke s određenim osjećajem kojeg je autor osjetio tijekom događaja kojeg opisuje u poruci. TFW ima dva načelno prihvaćena značenja, a to je That Feeling When i That Face When (ono lice kada...), premda se češće koristi onaj prvi.

Neke izjave koje koriste TFW su autonomni memovi. Primjerice, termin 'tfw no gf' znači 'that feel when no girlfriend' (onaj osjećaj kada nemaš curu). Reddit i Twitter su dodatno srezali akronim te ga vrlo često koriste uz samo dvije riječi, odnosno 'when you' - kada vi. Primjerice - 'When they tell you your pizza will be there in 30 minutes and you've been waiting for six hours' (kada vam kažu da će pizza stići za 30 minuta, a čekate ju već šest sati).

Tko je izmislio TFW?

Nastanak akronima TFW usko se povezuje sa našvrljanom ilustracijom razočaranog čovjeka koji se grli sa drugim uz komentar 'I Know That Feel Bro'. Riječ je o slici koja je nastala na 4chanu prije preko deset godina. Njezina namjena je poruka poistovjećivanja odnosno razumijevanja onoga kroz što drugi sugovornik u raspravi prolazi.

Porast popularnosti TFW-a pripisuje se povećanoj popularnosti Twittera. U to vrijeme Twitter je imao broj znakova po poruci ograničavao na 140, što je aktonime i skraćenice učinilo jako popularnima. TFW je od tada prošao kroz hrpu derivacija i izmjena te se danas smatra jednim od poznatijih termina popularne internetske kulture.