Stiže nova serija prijenosnika Lenovo ThinkBook, evo što nudi

Tvrtka Lenovo predstavila je niz novih prijenosnih računala, kao i novi monitor

ThinkBook 14s Yoga prvi je dva-u-jednom uređaj u toj seriji. Opremljen je Intelovim procesorima (do Core i7 11. generacije), do 40 gigabajta radne memorije, integriranom grafikom Intel UHD te podrškom za dva SSD diska, kapaciteta do jednog terabajta.

Zaslon je pune HD razlučivosti (1920 puta 1080 piskela), dijagonale 14 inča, osjetljiv na dodir i svjetline 300 nita. Prekriven je zaštitnim staklom Gorilla.

Uređaj aluminijskog kućišta i početne težine 1,5 kilograma također podržava Bluetooth 5 i do Wi-Fi 6 te raspolaže po jednim utorom Thunderbolt 4, USB-C, HDMI i microSD te dva za USB 3.0.

Tipkovnica ima pozadinsku rasvjetu. U tipku za uključivanje/isključivanje ugrađen je čitač otiska prsta. Uz uređaj dolazi i digitalna olovka Smart Pen. Baterija bi trebala potrajati do 8,6 sati bez punjenja.

ThinkBook 14s Yoga u prodaju bi trebao krenuti od studenog ove godine, u sivom i plavom izdanju. Početna cijena je 879 američkih dolara.