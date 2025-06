Stigao je Xchat: Evo što donosi i kako stoji u odnosu na konkurenciju

Elon Musk je predstavio Xchat, veliku nadogradnju za značajku slanja izravnih poruka ugrađenu u X, koja bi trebala toj platformi omogućiti natjecanje s WhatsAppom, Signalom i WeChatom.

Nove značajke uključuju end-to-end enkripciju, dijeljenje datoteka, audio i video pozive, poruke koje nestaju i mogućnost brisanja poruka za sve. Zasad su dostupne samo pretplatnicima na uslugu X Premium. Xchat također omogućuje označavanje poruka kao nepročitanih i aktiviranje nestajućih poruka, koje automatski bivaju obrisane nakon pregledavanja. U testiranju je također i četveroznamenkasta lozinka za zaključavanje poruka.

Iako je enkripcija pretplatnicima dostupna gotovo dvije godine, nova verzija obećava novi početak arhitekturom napisanom u Rustu i šifriranjem u stilu bitcoina (što god to značilo, s obzirom na to da ta kriptovaluta tehnički ne koristi šifriranje u tradicionalnom smislu). Stručnjaci su već upozorili kako to ne jamči nužno sigurnost poruka.

XChat također omogućuje audio i video pozive bez potrebe za telefonskim brojem. Ta je značajka još u testiranju i nije naročito stabilna.