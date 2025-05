Ne želite da Meta koristi vaše podatke s Facebooka i Instagrama za AI? Učinite ovo odmah

Organizacija za zaštitu potrošača (Verbraucherzentale) njemačke savezne pokrajine Sjeverne Rajne-Vestfalije smatra da se time masovno krši europsko zakonodavstvo o zaštiti podataka i zatražila je privremenu mjeru pred Višim pokrajinskim sudom u Kölnu. No, sud je taj zahtjev prošlog petka odbacio, piše Deutsche Welle.

AI želi koristiti javno dostupne sadržaje

To se odnosi na sve javno vidljive sadržaje: objave, komentare, fotografije, videozapise i priče (story). Meta se poziva na 'legitiman interes' za korištenje tih podataka s društvenih mreža, osim ako korisnici tome izričito ne prigovore.

'Nakon toga vaši podaci mogu postati dio umjetne inteligencije i iz nje se više ne mogu odstraniti ili izbrisati. Nakon toga se prigovor može odnositi samo na stvari koje ste objavili nakon podnošenja prigovora', upozorava potrošačka organizacija na svojoj internetskoj stranici. I preporučuje podnošenje prigovora ovoga ponedjeljka (26.5.).

Podnošenje prigovora je složenije nego što se očekivalo: korisnici moraju pronaći i ispuniti skriveni obrazac na Facebooku ili Instagramu. Također postoji mogućnost prigovora u odgovarajućim postavkama. Na kraju teksta detaljno objašnjavamo postupak.

Osobni WhatsApp razgovori isključeni su iz treniranja umjetne inteligencije, zato tu nije potreban prigovor. No nešifrirani AI-razgovori se smatraju javnima. 'Samo ono što napišete chatbotu 'Meta AI' moglo bi se koristiti u svrhu treniranja. No, ako ništa ne napišete u chat s plavim krugom, on (koliko znamo) također ne dobiva nikakve podatke', piše organizacija za zaštitu potrošača, piše Deutsche Welle.

Stručnjaci za zaštitu podataka inzistiraju na pravnoj državi

Stručnjaci za zaštitu podataka oštro kritiziraju postupanje Mete. 'Meta očito stavlja svoje komercijalne interese iznad prava pogođenih osoba', kaže Christine Steffen iz organizacije za zaštitu potrošača Sjeverne Rajne-Vestfalije. Ona ističe da nije riječ o tome da se umjetna inteligencija općenito spriječi, nego o poštivanju načela pravne države.

Meta, s druge strane, brani ovu mjeru kao nužnu. 'Ovo treniranje ključno je kako bi naši AI-modeli razumjeli njemačku kulturu, jezik i povijest', izjavio je glasnogovornik tvrtke. I upozorio da bi moguća sudska zabrana bila bi korak unatrag za potrošače i tvrtke koje se oslanjaju na lokalna AI rješenja.

Stručnjak smatra da je treniranje AI-a neophodno

Jörg Schieb, stručnjak za digitalizaciju njemačkog javnog servisa WDR, smatra da je to shvatljivo. AI-modeli mogu se poboljšavati samo pristupom stvarnim sadržajima, kaže on i dodaje da je umjetna inteligencija tvrtke Elona Muska xAI tako dobra samo zato što ima pristup sadržajima platforme X.

Schieb također ističe: tko koristi Facebook i slične mreže mora biti svjestan toga da Meta ionako već zna mnogo o njemu. Korištenje objava koje su ionako javne za treniranje AI-ja samo je mali korak. Te objave su ionako vidljive svima – 'zašto onda ne bi bile vidljive i AI-u?' pita Schieb.

Sud u Kölnu sada je donio odluku. To znači da korisnici moraju sami djelovati kako bi zaštitili svoje podatke – i to najkasnije danas.

Pogledajte kako uložiti prigovor na Facebooku i Instagramu.

Prigovor na Facebooku

Otvorite svoju stranicu i kliknite na profilnu sliku gore desno (na računalu) ili dodirnite tri crtice desno (na pametnom telefonu).

Odaberite 'Postavke i privatnost', zatim 'Postavke' i idite na 'Pravila o privatnosti'.

U aplikaciji: dodirnite povećalo (gore ili dolje desno, ovisno o operacijskom sustavu).

U pregledniku: pritisnite Ctrl i F na tipkovnici.

Upišite 'prigovor' ili 'pravo na prigovor' i kliknite na 'Pravo na prigovor'.

U prvom odlomku kliknite na poveznicu 'prigovoriti'.

Otvorit će se nova stranica s pitanjem: +Odnosi li se vaš zahtjev na AI kod Mete?' – tamo kliknite na 'Da'.

Unesite e-mail adresu (ako se ne prikazuje automatski), polje ispod može ostati prazno.

Kliknite na 'Pošalji'.

Prigovor na Instagramu