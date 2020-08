Snima i dijeli na mrežama: Srednjoškolac razvio aplikaciju za Android koja se neće svidjeti policiji

Sedamnaestogodišnji srednjoškolac iz New Jerseyja razvio je aplikaciju za Android koja korisniku omogućava da snima interakciju s policijom i nakon toga obavijesti bliske osobe ili cijelu stvar objavi na društvenim mrežama

Apple je 2018. izbacio niz kratica za Siri, a jedan korisnik Reddita jednu je posebno dizajnirao za snimanje interakcije s policijom i slanje snimke izabranom kontaktu.

Kratica pod imenom Police postala je posebno popularna među ljudima koji su sudjelovali u prosvjedima protiv policijskog nasilja, zlouporabe moći i sustavnog rasizma. Zadatak iznošenja neregularnosti i nepravde na svjetlo zadao si je i sedamnaestogodišnji učenik iz New Jerseyja koji je za Android napravio aplikaciju koja automatski snima interakciju s policijom te koji istu može podijeliti s kontaktima ili objaviti na društvenim mrežama.

Aaditya Agrawal je na aplikaciji PulledOver radio već dugo vremena, no tijekom nekoliko prošlih mjeseci odlučio je zbog prosvjeda protiv nasilja uložiti dodatni trud. 'Gledate o tome u vijestima, no kad se to dogodi vašim bliskim prijateljima onda shvatite o kakvoj se teškoj situaciji radi' komentirao je Argwal u razgovoru za Business Insider.

Za skidanje aplikacije samo treba otići na Play Store - ne treba se niti registrirati niti raditi profil - samo mu treba dozvoliti pristup kontaktima.