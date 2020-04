Nepoštivanje ciljeva Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama moglo bi globalnu ekonomiju do kraja stoljeća koštati između 150 i čak 792 bilijuna dolara, tvrde međunarodni istraživači

Trebalo bi djelovati čim prije. To dakako ima svoju, ogromnu cijenu, no ona će u konačnici biti manja no da se i dalje ne čini ništa, kažu kineski znanstvenici koji su uz pomoć svojih kolega došli do izračuna po kojem ispada da bi, upumpavajući ogroman novac u ispunjavanje zaključaka Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama, svijet na kraju i financijski prosperirao.