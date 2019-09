Sony bi uskoro mogao predstaviti najnoviju Xperiju

Prema svemu sudeći, nova iteracija popularnog flagshipa iz Sonyjeve radionice premijeru bi mogla doživjeti prije nego što se itko nadao

Prema najnovijim glasinama, uskoro bismo mogli vidjeti nasljednika Sonyjeve Xperije 1 - i to uoči ovogodišnjeg sajma IFA koji se održava u Berlinu od 6. do 11. rujna. Da stvari budu još bolje, šuška se o točnom datumu i satu predstavljanja koji je navodno zakazan za jedan dan od službenog otvaranja i to 5. rujna u 13 sati. Informacije stižu iz Xperia Bloga (koji je referirao na 9to5Google) koji je objavio i nekoliko neslužbenih fotografija uređaja.