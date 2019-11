Šokantni rezultati istraživanja zdravlja astronauta: boravak u svemiru izaziva opasne tjelesne promjene

Testovi koje je NASA provela na astronautima s Međunarodne svemirske stanice otkrili su da im se zaustavlja i mijenja smjer protoka krvi u vrtanim žilama, a pronađeni su i ugrušci kod dva člana posade

'Ovo je neočekivano otkriće', rekao je Michael Stenger, stariji autor i menadžer NASA-inog svemirskog centra Johnson za NBC News. 'Nismo očekivali da će doći do zastoja i obrnutog toka. To je vrlo neobično. Na Zemlji biste odmah posumnjali na zakrečenje, tumor ili neku drugu bolest.'

To bi moglo imati vrlo ozbiljne posljedice po zdravlje astronauta.

'Dobijete li ugrušak u vratnoj veni, on bi mogao putovati do pluća i izazvati plućnu emboliju, a to je vrlo opasno', rekao je Andrew Feinberg, profesor medicine na Sveučilištu Johns Hopkins, javlja Futurism.