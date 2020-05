Tim Sweeney, prema svemu sudeći, jednostavno ne može prestati hvaliti Sonyjevu nadolazeću igraću konzolu

'Ima hrpu CPU moći no i jako dobar menadžment zapremnine. Taj dio će biti iznimno važan...jedno je kada pokušavate renderirati sve i strpati svu grafiku u memoriju, a još veći je mogućnost prijenosa desetaka gigabytea skoro u jednoj sekundi' entuzijastično je komentirao Sweeney.

Epicov direktor Tim Sweeney apsolutno je uvjeren da će sljedeća generacija konzola, na čelu s PlayStationom 5, donijeti promjene u razvoj igara koje će sezati dalje od grafičke kvalitete. Tijekom tiskovne konferencije održane uoči predstavljanja Unreal Enginea 5, Sweeney je rekao da će PS5 biti 'iznenađujuće uravnoteženi uređaj', prenosi The Verge .

Puno priče oko SSD-a

Novi SSD kojeg Sony naziva jedinim svoje vrste na tržištu dramatično će ubrzati učitavanje igara i omogućiti munjevito brz pristup podacima. Rezultat će biti veći svjetovi u igrama i brže učitavanje, a možda i promjena u načinu na koji razvojni timovi pristupaju svemu od balansiranja vizualne kvalitete i performansi do dizajna razina.

Sweeney ne kaže da PC računala nikako ne mogu postići rezultate M.2 diska koji će se naći u PS5, već naglašava način na koji PlayStation 5 koristi novi način rada s podacima. Ovo bi se moglo promijeniti u budućnosti kad će PC komponente možda i biti inspirirane onime što je Sony uspio postići.

On i njegovi inženjeri su se domogli konzole te ju testiraju zajedno sa timom koji radi na Unreal Engineu 5. Rezultat bi trebali biti alati koje će razvojni timovi moći koristiti za razvoj naslova budućnosti - uostalom, vrlo je važno da se razvijeni softver može pokrenuti na hardveru za koji je rađen. Podsjetimo, najnovija demonstracija Unreal Enginea 5 snimljena je na PlayStationu 5.

A što je s Xboxom?

Što se Microsoftove konkurentske konzole tiče, Sweeney ne poriče da ona neće moći raditi slične stvari, no adut u Sonyjevom rukavu mogla bi biti bliža suradnja sa Epicom. Podsjetimo, za razliku od Xbox Series X, PlayStation 5 je još zavijen velom tajne. Riječ je o uređaju kojeg nitko do sad nije vidio. Da, znamo kako izgleda kontroler i svjesni smo njegove snage, no vrlo je izvjesno da Sony želi podići interes za platformom nudeći čim manje konkretnih informacija.