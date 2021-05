Samsung Neo QLED – televizori koji pomiču granice

U vremenima kada postoji gotovo sve što čovjek može zamisliti, biti kreativan i inovativan veliki je izazov na kojeg tvrtka Samsung iz godine u godinu spremno odgovara. To nam dokazuju i najnoviji modeli Samsung Neo QLED televizora koji su sve samo ne klasični televizori. Zato zaboravite sve što ste znali o televizorima i upoznajte nove modele koji pomiču granice

Doživljaj kina u kući

Najnoviji modeli Neo QLED televizora otkrivaju skrivene detalje i kontrast boja kako se pri bilo kojoj razini svjetline ne bi izgubio niti jedan detalj, a boje bile besprijekorne. Zahvaljujući Quantum Dot tehnologiji koja analizira razinu svjetlosti na sceni i optimizira boje na zaslonu, vaš dom će se pretvoriti u kino. Upravo ova značajka omogućava prilagođavanje slike na TV-u vašem ambijentu. Za još naprednije vizualne detalje i realniji prikaz TV slike brine se Neo Quantum Pro 8K procesor kojeg pokreće umjetna inteligencija. Osim toga, nove modele Neo QLED televizora krasi milijun preciznih nijansi te 100%-tni volumen boje koji uz pomoć Quantum Dot tehnologije omogućava da doživite svijet u njegovim bojama iz udobnosti vlastitog doma. Također, televizori nose „Eye Care“ certifikat koji ne označava samo izvrsnu kvalitetu slike, već i brigu o čovjeku, jer nosi oznake siguran i nježan za oko.

Najbolji prijatelj vašeg interijera

Novi Infinity One dizajn uklapa se u sve interijere zahvaljujući minimalističkom dizajnu i najtanjem profilu uređaja do sad. Promjene su vidljive i na zaslonu gdje je crni okvir u potpunosti uklonjen, a tu je i rješenje za neuredne kabele. Preoblikovana i stanjena Slim One Connect kutija dizajnirana je da se može u potpunosti sakriti u stražnjoj strani TV-a ili složiti sa strane. Uz ovakav minimalni dizajn zauvijek možete zaboraviti kablove koji vise, koji su zapetljani te ružno izgledaju u interijeru vaše sobe. Za profinjeniji izgled, tu je Slim Fit zidni nosač koji omogućuje da svoj televizor postavite u ravnini sa zidom.