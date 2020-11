Redmi ima novi pametni sat, a glavni adut mu je - cijena

Xiaomijev budžetni brend Redmi predstavio je svoj prvi pametni sat, a planira ga prodavati po cijeni od oko 45 eura

Xiaomijev 'budžetni' brend Redmi do danas nije predstavio niti jedan pametni sat, no tome je došao kraj - Redmi Watch je službeno izašao u Kini i to po cijeni od konkurentnih 45 eura, odnosno 299 yuana.