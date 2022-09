Raditi za Google više neće biti toliko zabavno: Evo što je najavljeno zbog moguće krize

Nakon što su najavljeni potencijalni otkazi i ukidanja raznih zabavnih sadržaja unutar tvrtke, Googleov čelnik se na zadnjem velikom sastanku sa zaposlenicima suočio sa salvama nezadovoljstva

U Googleu se održao žustar sastanak čelnika tvrtke i zaposlenika tzv. TGIF (Thank God it's Friday) i to uslijed niza gospodarskih izazova s kojim se Googleova roditeljska tvrtka Alphabet suočava. Zaposlenici su naime iskazali nezadovoljstvo nakon što je izvršni direktor Sundar Pichai najavio rezove u tvrtki, i to baš za popratne sadržaje u kojima su zaposlenici ove tvrtke dosad mogli uživati, od raznih vrsta zabavnih sadržaja do putovanja.

Osim toga na iznenađenje mnogih najavljeni su i potencijalni otkazi. 'U vremenima neizvjesnosti važno je biti pametan, štedljiv i učinkovit', rekao je Pichai, piše CNBC. Naime, uslijed rasta inflacije, pa samim time i kamatnih stopa, sve većih izgleda za recesijom tehnološki giganti poput Googlea i Mete koji su u posljednjem desetljeću bili poznati po stalnom rastu i širenju, sada su primorani naučiti plivati i u nemirnim vodama.