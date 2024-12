Prva žena na čelu HT-a: 'Najvažnije je voditi se osnovnim životnim vrijednostima'

Kada je Nataša Rapaić prije 21 godinu započela karijeru u HT-u, telekomunikacijska industrija izgledala je potpuno drugačije. 'Kad sam tek došla, imali smo 2G, to je bila aktualna tehnologija te 2003. U međuvremenu smo 'porodili' 3G, u međuvremenu ga 'umirovili', a tu su 4G i 5G. Dakle tehnologija se stalno mijenja, a s njom i cijeli telekomunikacijski sektor, pa tako i mi. No iskusnija sam i spremnija na sve što dolazi', kaže Rapaić.

Rapaić, osim što je prva žena na čelu HT-a, također je prva koja dolazi iz njegovih unutrašnjih redova, što smatra velikim postignućem za kulturu tvrtke. 'Moj uspjeh nije samo moj, već je to uspjeh cijelog tima. Super je poruka da netko iznutra može postati CEO – to motivira ljude i pokazuje da se trud i rad isplate', istaknula je Rapaić.

No na putu do vrha nije sve uvijek bilo jednostavno. 'Uvijek ima popikavanja. Nekad pokušavaš staviti deset litara u pet i pogubiš se. Naučila sam da je najvažnije voditi se osnovnim životnim vrijednostima – ljudi to prepoznaju i odnosi koje gradiš ostaju dugoročni, privatno i poslovno', kaže.

Važan dio karijere provela je i u Španjolskoj, u kojoj je živjela i radila više od pet godina. To iskustvo smatra ključnim za osobni i profesionalni razvoj. 'Međunarodno iskustvo nauči te skromnosti i prilagodljivosti. Postaješ svjesniji, tolerantniji, dobiješ drugačiji pogled na stvari. Preporučila bih svakome da provede dio života u inozemstvu – perspektiva koju dobiješ je neprocjenjiva', istaknula je Rapaić te dodala:

'Toplo bih preporučila svima - ženama i muškarcima - da iskoriste priliku za rad na drugim tržištima i međunarodnoj sceni. To je iznimno važno za dobiti širu perspektivu, za razumjeti različite kulture i upoznati se s drugačijim načinima rada.'