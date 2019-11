Provodite previše vremena pred ekranom vašeg iPhonea? Ne brinite - postoji rješenje

iOS pruža niz zanimljivih načina pomoću kojih možete smanjiti vrijeme provedeno pred ekranom, a najbolji od njih je 'Screen time'

Što god pričali o smartfonima, njihovim značajkama i načinima na koje nam olakšavaju život, jedna stvar vrijedi za veliku većinu njihovih korisnika - svi mi previše vremena provodimo gledajući u njihove ekrane. Ako ste ikad htjeli to ograničiti, a imate iPhone, za to postoji funkcija 'Screen Time' koja ovaj zadatak vrši na dva načina: definiranjem svakodnevne 'pauze' od korištenja aplikacija ili ograničavanjem vremena dozvoljenog za korištenje određenih aplikacija.

Downtime

Za početak odključajte svoj iPhone i uđite u njegove postavke. Tamo pronađite stavku 'Screen Time' karakterističnu po plavoj ikonici pješčanog sata. Izaberite ju i aktivirajte. Ako ju nikad do sad niste pokretali, iPhone će vas zamoliti da unesete lozinku koja bi trebala biti drukčija od lozinke za otključavanje uređaja.

Nakon što ste ju upisali, uključite stavku 'Downtime' tako da pritisnete prekidač i promijenite mu boju u zelenu. Nakon toga samo izaberite vremensko razdoblje tijekom kojeg nećete moći koristiti aplikacije na vašem iPhoneu. Za kraj samo birajte stavku za blokiranje svih aplikacija tijekom Downtimea (Block at Downtime) i to je to - upravo ste stvorili svakodnevnu pauzu od neprekidnog zurenja u ekran.