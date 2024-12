Programeri iz Zagreba u Hrvatsku donose prestižno svjetsko priznanje

Prvi su put time programeri iz ovog dijela Europe dobili to značajno priznanje. Ivica Siladić (54), Korina Šimičević (25) i Bruno Iljazović (26) – programeri iz hrvatske IT tvrtke Mireo – nakon godine rada na svojoj C++ biblioteci u Hrvatsku su donijeli ovo vrijedno priznanje. Napisali su izrazito kvalitetnu programersku biblioteku koja će se unutar Boost zajednice pružiti na korištenje programerima diljem svijeta kako bi rješavali različite izazove u mobilnoj komunikaciji

Dosad je više ljudi putovalo u svemir nego što ih je napisalo kod za Boost

C++ osnovni je programski jezik i alat za kojim programeri posežu kad trebaju vrhunske performanse. Većina C++ programera sanja kako će se njihov kod zaista koristiti i da će ga cijeniti drugi programeri. Boost biblioteka postoji već 30-ak godina i od prvog je dana zamišljena kao skup javno dostupnih (open-source) biblioteka kojima se svi C++ programeri mogu koristiti u svakodnevnom radu.

U Boost se primaju samo biblioteke za širok raspon primjena u iznimno pedantnom, kompliciranom i teškom procesu provjere. Za ilustraciju, Vinnie Falco, jedan od prominentnijih ljudi koji stoje iza Boost organizacije, nedavno je komentirao kako je 'dosad više ljudi putovalo u svemir nego što ih je napisalo kod za Boost'.