Programeri, inženjeri, tehničari, voditelji projekata... Ovo su najbolji novi poslovi za vas

I ovaj tjedan izdvajamo ponudu IT poslova koje nudi portal Moj Posao

Integra Group je utemeljena 1990. godine i posluje na lokacijama u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku. Ovi specijalisti za pružanje usluga projektiranja zapošljavaju novog kolegu na poziciji Sistemski tehničar (m/ž). Zainteresiranim kandidatima nude dinamičan i zanimljiv posao u stabilnom poduzeću, prijateljsku atmosferu i kvalitetne radne uvjete te daljnje obrazovanje, usavršavanje i napredovanje. Ako si i ti s IT na ti, ovo je pravi posao za tebe!

Little Code, splitska tvrtka koja se specijalizirala za izradu customweb i mobilnih aplikacija za klijente iz cijelog svijeta, zapošljava na pozicijama: Mobile C# Programer (m/ž) i .NET C# Programer (m/ž). Njihova ponuda uključuje bruto plaću od 15 tisuća kuna naviše, bonuse za učinkovitost, mogućnost rada od kuće i fleksibilno radno vrijeme, team building druženja i koješta drugo! U to se možeš uvjeriti i sam ako im se javiš do 7. prosinca.