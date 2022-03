Pripazite na podatke: Što to točno znači kad vam stigne upozorenje da veza nije sigurna?

Bitno je znati isplati li se nastaviti s pregledom stranice ili zatvoriti karticu i ne vraćati se na to internetsko odredište

Tijekom surfanja internetom vjerojatno ste naišli na situaciju da vas preglednik upozori kako 'veza nije sigurna ili privatna te da napadači mogu ukrasti vaše informacije'. Ispod zastrašujućeg znaka upozorenja, žarkih boja te prijetećeg teksta nalazi se sitna opcija za nastavak surfanja i odlazak do spomenute stranice, no pitanje je - što napraviti?

Za početak, kako sam završio na ovakvoj stranici?

Danas na internetu radimo hrpu stvari - od plaćanja računa i kupovine namirnica do komunikacije s drugima. Uz sve veći broj stranica koje traže osobne informacije, sve više ovisimo o preglednicima i njihovim mjerama kako bismo znali da su nam podaci sigurni, piše The Next Web.