Pretekli su Teslu: Xiaomi predstavio prvog funkcionalnog humanoidnog robota

Tijekom prezentacije bez problema je došetao do sredine pozornice, dao glavnom izvršnom direktoru Xiaomija Leiju Junu cvijet i potom se fotgrafirao s njime.

Njegovo tijelo ima ukupno 21 stupanj slobode. Svaka od 21 spojnice može reagirati u manje od pola milisekunde. Gornji udovi opremljeni su aktuatorima s izlaznom torzijom do 30 njutnmetara i mogu operirati s preciznošću do jednog njutnmetra. Noge mogu podnijeti torziju do 300 njutnmetara.

CyberOne trenutno košta između 89 i 104 tisuće američkih dolara. U Xiaomiju planiraju dodavati nove mogućnosti svom humanoidnom robotu, ali zasad nije jasno hoće li biti pušten u masovnu proizvodnju, piše Engadget.