Prava riznica: Evo gdje ponovno možete proživjeti slijetanje na Mjesec

Naši prijedlozi sadrže interaktivne dokumentarce, videosnimke cijelih misija, transkripte, virtualne karte Mjeseca i mnogo drugih zanimljivih sadržaja

Puno stvari je napisano i rečeno o Armstrongovoj ikoničkoj izjavi 'Mali korak za čovjeka...', no pravi poznavatelji misije na Mjesec sjećaju se isto toliko važne poruke 'Orao je sletio'. Ako vam je 'Apollo 11 in Real Time' možda malo previše, bacite pogled na First Men on the Moon - jednostavniju stranicu koja se bavi samim slijetanjem na Mjesec.

Chasing The Moon je najnoviji veliki dokumentarac o misijama na Mjesec. Ako ste kojim slučajem u SAD-u, gledanje je besplatno, no ako niste, morat ćete pribjeći korištenju VPN-a.

Chasing The Moon, doduše, nije jedini video kojeg biste trebali pogledati - ima ih više. Preporučamo One Giant Leap for Mankind možete pogledati i na YouTubeu. Konačno, The Daily Wire je napravio trodijelnu seriju pod imenom Apollo 11: What We Saw.