Potpuno nova razina slike i zvuka uz Samsung Neo QLED televizore

U trenutku kada najviše vremena provodimo kod kuće, kvaliteta televizora postala je važnija nego ikad dosad za pravu uživanciju u omiljenim sadržajima unutar četiri zida

Iskoristite promotivno razdoblje do 21. ožujka ili do isteka zaliha gdje kupnjom Samsung Neo QLED QN900, QN800, QN95, QN90 ili QN85 modela televizora na poklon dobivate Samsung soundbar Q800A, Q700A ili Q600A ovisno o kupljenom modelu televizora, kao i produljeno jamstvo za vaš Neo QLED televizor u trajanju od 5 godina. Za ostvarivanje prava promocije potrebno je nakon isporuke televizora izvršiti prijavu slanjem e-mail poruke na sljedeću adresu: ce.promotion@samsung.com. Prijavu je nužno izvršiti najkasnije do 30. travnja 2021. godine.