Posrnuli partijaner: Još jedan miljenik Silicijske doline osuđen za prevaru

Također je proveo vrijeme u konzultantskoj tvrtki Bain & Co. kako bi, čini se, postavio temelje za karijeru u financijama ili rizičnom fondu. Umjesto da slijedi tu dobro utabanu stazu (a navodno mu je ponuđena barem jedna uloga u hedge fondu), pohvaljen je kad je odlučio krenuti samostalno. Sebe je konstantno opisivao 'kao neumornog radnika koji može razumjeti osnivače koje želi financirati'.

Presuda koju je donijela porota u sjevernoj Kaliforniji označava kraj desetogodišnjeg puta za Rothenberga , a on se pojavio na sceni Silicijske doline 2013. u dobi od 27 godina s fondom od pet milijuna dolara i dovoljno šarma da uvjeri sve u to da je njegova tvrtka rizičnog kapitala doista posebna.

Tijekom procvata svoje tvrtke uživao je u životu, skupljajući račune u luksuznim hotelima i organizirajući razularene tehnološke zabave, no sustigao ga je njegov labav odnos prema ulagačkom kapitalu.

I dok su pratili tu 'dolinu partijanera', kako su je nazvali, mnogi su se počeli pitati kako Rothenberg sve to financira. Među medijima koji su se bavili njime bio je i Bloomberg , a da bude bizarnije - nakon što su objavili članak u kojem su propitkivali njegovo poslovanje, Rothenberg je kupio avionske karte za dvoje svojih zaposlenika kako bi otišli u Silicijsku dolinu i kupili sve primjerke Bloomberga u kojima ga taj medij 'razotkriva'.

Posrnuli Mike

Rothenbergova reputacija krenula je, dakle, nizbrdo, a 2018. godine SEC (Komisija za vrijednosne papire i burzu SAD-a) ga je optužio za pretjerano naplaćivanje investitorima za financiranje osobnih projekata. Nagodio se 2019. godine s agencijom koja je tražila desetke milijuna dolara, što je kasnije potvrdio federalni sud.

Dok se još suočavao s brojnim građanskim kaznama, oko šest mjeseci kasnije, Rothenberga je DOJ (Ministarstvo pravosuđa SAD-a) optužio za prevaru.

Iako se s izricanjem te presude neće suočiti do 1. ožujka iduće godine, prijeti mu 30 godina zatvora. U priopćenju za javnost iz 2019. godine o postupku protiv Rothenberga, DOJ je napomenuo da svaka od optužbi za prevaru nosi 'maksimalne zakonske kazne do 20 godina zatvora, ne više od tri godine uvjetnog otpusta i novčane kazne do 250.000 dolara'.

Dodali su 'dvije optužbe za financijsku prevaru' i 'dvije optužbe za lažne izjave banci, od kojih svaka nosi maksimum od 30 godina zatvora, ne više od pet godina uvjetnog otpusta i novčane kazne do 1.000.000 dolara'. Kazne za pranje novca, naveli su, 'nose kaznu zatvora od najviše deset godina, ne više od tri godine uvjetnog otpusta i novčane kazne do dvostruko većih od iznosa ilegalno stečene imovine'.

Rothenberg se tako sada suočava s dugotrajnom zatvorskom kaznom i strmoglavim padom u tehnološkoj zajednici koja ga je nekoć slavila. Njegov uspon i pad nova je u nizu priča o ambiciji i pohlepi koja nadmašuje zdravo rasuđivanje.