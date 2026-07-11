Šokantna objava: Razotkrivaju se detalji 'najvećeg skandala u povijesti nogometa', FIFA je sve znala!?

Molina je najavio objavu opsežne istrage o Argentinskom nogometnom savezu, u trenutku dok je Argentina još na Svjetskom prvenstvu. Njegove tvrdnje zasad nisu neovisno potvrđene, ali najava je izazvala veliku pažnju zbog kontroverzi koje prate argentinski prolazak u četvrtfinale

Argentina je izborila četvrtfinale Svjetskog prvenstva nakon pobjede protiv Egipta 3:2, u utakmici koju su obilježile sudačke kontroverze i nezadovoljstvo egipatske strane. Ubrzo nakon toga dodatnu pozornost privukla je najava francuskog istraživačkog novinara Romaina Moline, koji je poručio da priprema veliku istragu o argentinskom nogometu.

Molina je najavio tekst o, kako je napisao, 'mafiji argentinskog nogometa'. Dodao je da bi se moglo raditi o jednom od najvećih skandala koje je FIFA pokrivala posljednjih godina. Detalji istrage još nisu objavljeni, pa tvrdnje zasad treba tretirati kao najavu i čekati konkretne dokaze.

Sve dolazi nakon kontroverzne utakmice Argentine i Egipta

Argentina je protiv Egipta gubila 2:0, ali je u završnici došla do preokreta i pobjede 3:2. Egipćani su nakon utakmice najviše prigovarali zbog poništenog gola Mostafe Zika i situacije u kojoj su tražili kazneni udarac nad Mohamedom Salahom.

Takav kontekst dodatno je pojačao interes za Molininu najavu. Argentina je ostala u turniru, ali se oko nje već nekoliko dana nižu rasprave o suđenju, VAR-u, reakcijama suparnika i sada najavljenoj istrazi koja se ne odnosi samo na jednu utakmicu, nego na širi sustav argentinskog nogometa.

Spominje se i odvojena istraga u SAD-u

Argentinski nogomet već je pod povećalom i zbog drugih navoda. Argentinski medij La Nacion ranije je pisao da FBI istražuje AFA-u zbog navodne prijevare i pranja novca, uz provjeru tokova novca većih od 300 milijuna dolara kroz američki financijski sustav. U središtu tih navoda nalazi se predsjednik saveza Claudio Tapia.

Za sada nema službene potvrde da je Molinina najavljena istraga izravno povezana s tim slučajem. Također, nisu objavljene formalne optužnice ni konkretni zaključci koji bi potvrdili najteže tvrdnje. Zbog toga je najvažnije razdvojiti ono što je najavljeno od onoga što je dokazano.

Molina ima reputaciju istraživača nogometnih afera

Romain Molina godinama se bavi istraživačkim novinarstvom u sportu. Radio je na pričama o upravljanju nogometnim savezima, korupciji i zlostavljanjima u sportu, a surađivao je i s međunarodnim medijima. Upravo zbog toga njegova najava nije prošla nezapaženo, osobito u trenutku kada Argentina igra završnicu Svjetskog prvenstva.

Argentina u četvrtfinalu igra protiv Švicarske. Sportski fokus ostaje na obrani naslova svjetskog prvaka, ali najavljena istraga mogla bi otvoriti novu temu izvan terena.