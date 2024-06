Jedan od vodećih stručnjaka za konstruiranje i proračunavanje antena: Čime nas je zadužio Per-SImon Kildal

Desetak godina kasnije Tor Hagfors, tada direktor Nacionalnog centra za astronomiju i ionosferu na Sveučilištu Cornell, SAD, koji je također upravljao radioastronomskim centrom Arecibo , Portoriko, ponudio je prof. Kildalu da sudjeluje u konstruiranju novog pobudnog sustava tada najveće pojedinačne antene na svijetu. Glavni instrument radioastronomskog centra Arecibo bila je sferna reflektorska antena promjera 305 m (1000 stopa) ugrađena u prirodnu vrtaču, s upravljivim prijemnikom postavljenim na čeličnu kabelsku konstrukciju iznad sfernog reflektora (slika 2). Kada je dovršen 1963., bio je to najveći svjetski radio-teleskop s jednim otvorom sve do 2016. godine kada je razvijena veća antena u Kini. Nakon prekida kabela koji su podržavali platformu prijamnika sredinom 2020. godine, teleskop je stavljen izvan upotrebe, a potpuni kolaps teleskopa dogodio se 1. prosinca 2020. godine.

Tijekom korištenja teleskopa došli su do ideje razviti novi pobudni sustav reflektorskog tipa koji će omogućiti veće frekvencijsko radno područje (gornja radna frekvencija je povećana s 2.5 GHz na 8 GHZ; sama radna frekvencija odabirala se jednostavnim mijenjanjem lijevak antene u fokusu sustava) i time povećati osjetljivost radioastronomskih mjerenja 2 do 4 puta i osjetljivost kod radarskih mjerenja 10 do 40 puta. Novim pobudnim sustavom također je riješen problem premale iluminacije centralnog dijela glavnog reflektora, što je uzrokovalo povećane sekundarne latice u dijagramu zračenja antenskog sustava.

