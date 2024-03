Pomak u liječenju Parkinsonove bolesti: Tremore pretvorili u glazbu

Poput te bolesti, svaka pjesma na albumu jedinstvena je za pojedinca. Odražava vidljive i nevidljive simptome, komunicirajući varijabilnu prirodu bolesti. Postoji više od 40 simptoma stanja , od kojih su mnogi nevidljivi, poput anksioznosti, depresije, poremećaja spavanja i apatije. Sve to ima veliki utjecaj na svakodnevni život pojedinca i može otežati liječenje stanja.

Nazvan 'Tremors vs. Tremors', album pretvara individualne snimke 'tremora' ljudi oboljelih od Parkinsonove bolesti u personaliziranu glazbu.

Stoga je cilj projekta 'Tremors vs. Tremors' pronaći nove i bolje načine za pružanje pomoći osobama koje boluju od Parkinsonove bolesti, te istaknuti važnost alternativnih pristupa koji su prilagođeni svakom pojedincu. Stoga su za pet sudionika tog projekta - Steph, Johna, Kuhana, Clare i Prakasha - napisane i skladane pjesme.

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Tremors vs. Tremors

Ti neobrađeni podaci o tremorima zatim su poslani DaHouseu, koji ih je transformirao u glazbeni element. To je rezultiralo time da je tremor svake osobe ugrađen u srž pjesme. Kako bi osigurali da svaki sudionik vidi sebe u pjesmi, audioprodukcijska kuća DaHouse uzela je inspiraciju iz intervjua i temeljila tekst na individualnom iskustvu svake osobe s Parkinsonovom bolešću, a melodiju na njihovom omiljenom glazbenom žanru.

Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Tremors vs. Tremors

Kroz glazbu i znanost, Steph, John, Kuhan, Clare i Prakash mogli su doživjeti svoju Parkinsonovu bolest na nov način. Projekt im je pomogao da prihvate svoje stanje, istovremeno pružajući novi način smirivanja simptoma i raspoloženja. Kuhan , čija se pjesma zove 'The Greatest Day', rekao je: 'Osjećam fizičku promjenu u svojim simptomima kada imam emocionalnu reakciju na stvari. I ne postoji ništa emotivnije od glazbe koja se temelji na meni.'

Clare, čija pjesma 'Starlight Keeper' govori o prihvaćanju, rekla je: 'To me natjeralo da svjesno pustim ruke, umjesto da se premim za ruku kako bih zaustavila drhtanje. Samo to želim podijeliti sa svima. Poslušajte ovo. Ovo sam ja, ovo je moj tempo, ovo je moja tremor.'

Dr. Lambert opisao je važnost projekta: 'U liječenju Parkinsonove bolesti nije sve u lijekovima. Dostupan je širok raspon strategija i terapija koje mogu činiti dio holističkog pristupa skrbi koji je prilagođen pojedinoj osobi. Nadamo se da će ovaj projekt nadahnuti pacijente, ljude koji skrbe o osobama s Parkinsonovom bolešću i istraživače da nastave istraživati dalje, kako bi pružili više načina za razumijevanje, upravljanje i liječenje stanja.'