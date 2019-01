Testovi stižu: Samsung Galaxy S10 Plus najbrži je Android na tržištu, a što je s iPhoneom?

Svi znamo da će Samsung Galaxy S10 Plus biti strahovito moćan telefon, čemu u prilog idu vrlo dobri rezultati testova s Geekbencha

Ako vam treba potvrda da će Galaxy 10 Plus biti najbrži Android na tržištu, stigla je. Prema benchmarku Geekbencha, Samsungov novi super-smartfon ima ime SM-G975U. Nigdje ne piše da se radi baš o Galaxyju S10 Plus, no valja naglasiti da je spomenuto ime na nekoliko navrata već bilo povezano s nadolazećim uređajem.