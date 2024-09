Pogledajte od kojih bismo se Appleovih uređaja mogli oprostiti idući tjedan

iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max

Otkako su iPhone XS i XR predstavljeni 2018. godine, Apple je počeo obustavljati proizvodnju vodećih iPhonea samo godinu dana nakon što su predstavljeni.

Vjerojatno zato što su svi previše slični, a Apple bi radije da kupite jedan od njihovih osnovnih modela iz nove serije ako želite uštedjeti nešto novca. Nema razloga očekivati ​​kako će se to promijeniti, pa ćemo se vjerojatno oprostiti od prvog Appleovog iPhonea s kućištem od titana.

Vjerojatno će to biti i posljednji Pro iPhone sa zaslonima od 6,1 inča i 6,7 inča (15,4 i 17 centimetara) jer se očekuje kako će iPhone 16 Pro imati veće zaslone. Moguće je kako u novoj liniji neće biti dostupni ni modeli u titanijsko plavoj boji.

iPhone 14 Plus

Model iPhone 14 Plus bio je Appleov prvi početni veliki iPhone, nakon neuspjeha iPhonea 12 mini i iPhonea 13 mini. Imao je isti zaslon od 6,7 inča (17 cm) i dugotrajnu bateriju kao Pro Max iPhone, samo je bio jeftiniji. Također je vratio oznaku Plus po prvi put nakon iPhonea 8 Plus iz 2017.

Apple je prestao proizvoditi iPhone 13 mini prošlog rujna dok je nastavio s prodajom iPhonea 13, tako da je vjerojatno da ćemo vidjeti sličnu strategiju i ove godine - 14 Plus ide van, iPhone 14 će se zadržati još malo.