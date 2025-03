Pametni sat za štedljive? Isprobali smo MeanIT M43 Lady

Zaslon, povezivost, funkcije

Uglavnom, ono što mu definitivno ide u prilog njegov je izgled. M43 Lady ne izgleda kao jeftin pametni sat, ali je napravljen za srednju do veliku žensku ruku zbog poveće dijagonale. Njegov IPS ekran jedino narušava vrlo debeli bezel, nešto manji od pet milimetara, no s druge strane - ekran brzo reagira na dodir, a 'šalabajzanje' izbornikom solidno radi u tandemu s bočnom tipkom. Što se dugotrajnog nošenja sata tiče, ono je osrednje - jezičac remena i kopča znaju zapinjati i, ovisno o veličini zapešća, stršati, ali na se to s vremenom možemo naviknuti.